Грошова допомога ВПО з Мелітополя на Дніпропетровщині – відкрито запис на реєстрацію

Грошова допомога ВПО з Мелітополя та Мелітопольського району, що проживають на Дніпропетровщині, надається УВКБ ООН. Зараз відкрито запис на реєстрацію для отримання такої допомоги. Розповідаємо про всі деталі.

Інформацію про допомогу надає центр «Мелітополь Саме тут. Дніпро». Тут наголошують, що виплати передбачені тільки для ВПО з Мелітополя та Мелітопольського району, які тимчасово проживають у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Ви можете отримати консультацію щодо отримання допомоги від УВКБ ООН, навіть якщо саме від цієї організації ви не отримували допомогу, – наголошують у центрі

Оформлення буде проходити на базі вказаного центру за попереднім записом. Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.

Грошова допомога ВПО з Мелітополя на Дніпропетровщині: хто може отримати

До реєстрації будуть запрошені переселенці з Мелітополя та Мелітопольського району з довідками ВПО м. Дніпро та Дніпропетровська область, котрі відповідають усім критеріям зазначеним нижче:

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)

Родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

Родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження)

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, що не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Запис на реєстрацію можна здійснити за посиланням.

Записувати потрібно кожного члена родини хто претендує на допомогу (і діти також).

Детальна інформація за номером гарячої лінії УВК ООН 0 800 307 711.

Читайте також: Грошова допомога від ООН у 2024 році: хто, де і як може зареєструватися на виплату

Ще новини України: Виплати ВПО, допомога на дітей, нова грошова допомога – що зміниться у травні 2024 року