Перейменування 300 населених пунктів в Україні відклали: Южне проти

26 квітня Верховна Рада мала голосувати за перейменування 300 населених пунктів в Україні в рамках дерусифікації і деколонізації. Але голосування не відбулося. Стало відомо, чому.

Причину назвала liga.net, передають Новини України – НСН.

Верховна Рада 26 квітня мала розглядати проєкт постанови про перейменування трьох сотень міст, сіл, селищ та районів згідно із законом про деколонізацію, але питання відклали.

Чому перейменування 300 населених пунктів в Україні відклали

Це питання відклали через запропоновану назву міста Южне – Порт-Анненталь, розказав нардеп Степан Чернявський від Слуги народу. Мешканці Южного не хочуть, аби їх місто отримало таку назву.

До мене звернулись мої виборці міста з проханням перейменувати Южне в Південне. На наступному тижні планую поїздку до міста. Будемо разом визначатись з тією назвою, яка імпонуватиме більшості населенню міста, – сказав Чернявський

Така ситуація склалася через те, що міська влада Южного вчасно не запропонувала нову назву для населеного пункту, тому його самостійно обрав профільний комітет Верховної Ради на підставі рекомендації Українського інституту національної пам’яті. А той запропонував перейменувати Южне у Порт-Анненталь, бо на території, яку нині охоплює Южненська міська територіальна громада, у XIX столітті було засновано поселення німецьких колоністів Анненталь.

Міська влада Южного у свою чергу стверджувала, що 75% населення міста нібито підтримує назву Південне.