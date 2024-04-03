Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 7 міст та ще 44 селищ

Низку міст і селищ, назви яких не відповідають стандартам державної мови чи містять символіку російської імперської політики, перейменують.

Про це повідомив член Комітету, народний депутат України Роман Лозинський, передає НСН.

Комітет ВР підтримав перейменування 7 міст та ще 44 селищ – деталі

7 українських міст отримали такі нові назви:

Сєвєродонецьк — Сіверськодонецьк (Луганська область);

Первомайськ — Сокологірськ (Луганська область);

Першотравенськ — Шахтарське (Дніпропетровська область);

Дружба — Журавське (Сумська область);

Красноград — Берестин (Харківська область);

Первомайський — Златопіль (Харківська область);

Ватутіне — Багачеве (Черкаська область).

Щоб ці міста остаточно отримали нові назви, повинна проголосувати Верховна Рада України.

Деколонізація та дерусифікація

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в суспільстві виник запит на розірвання будь-яких зв’язків з країною-агресором. Такі прагнення українців демонструють соціологічні опитування.

Згідно з опитуванням, 59% українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з рф, СРСР чи російською імперією.

Протягом 2022 року в Україні перейменували 9859 топонімів і демонтували 145 пам’ятників, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики.

Також Президентом Володимиром Зеленським підписано закон, який забороняє давати географічним об’єктам назви, пов’язані з росією.

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