У Верховній Раді обрали нові назви для 5 міст України. Їх затвердив комітет, а тепер має проголосувати парламент.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає НСН.

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед п’яти міст, для яких обрали нові назви, два – на Дніпропетровщині, і по одному на Київщині, Львівщині та Одещині.

А також перейменують 104 села і селища в рамках процедури деколонізації.

Нові назви для 5 міст України

Червоноград – Шептицький;

Південне – Порт-Аненталь;

Павлоград – Матвіїв;

Синельникове – Ріднопілля;

Бровари – Броварі.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Український інститут національної пам’яті повідомив, що має зауваження щодо назви міста Червоноград Львівської області. Його історична назва — Христинопіль. Засновником міста був краківський воєвода, коронний гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який приблизно 1692 року назвав місто на честь своєї дружини Христини Любомирської, правнучки князя Олександра Острозького.

Схожа ситуація з назвою міста Павлоград Дніпропетровської області. Спочатку це була слобода Матвіївка, яку потім перейменували на Луганськ. А вже потім місто стало Павлоградом.

Як проходить деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон “Про географічні назви” щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”.

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