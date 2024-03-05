Заборона УПЦ МП: комітет Ради рекомендує прийняти закон в цілому

Комітет Верховної Ради рекомендує до другого читання законопроєкт, яким передбачається, зокрема, заборона УПЦ МП, передає НСН.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має заборонити діяльність релігійних організацій, пов’язаних з рф. Про це повідомляють народні депутати.

В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

Рішення комітету в коментарі УНН підтвердила заступник голови комітету Євгенія Кравчук.

Так, дійсно, ми сьогодні на засіданні прийняли рішення рекомендувати до другого читання 8371 – сказала Кравчук

Нагадаємо, що Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” (№8371) ще в січні 2023 року.

Повідомлялося, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проектом закону передбачалося внесення змін до законів “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

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