Вища освіта в Україні зазнає кардинальних змін – подробиціі

Українським студентам дозволять самим обирати строк навчання в університеті. Він становитиме від 3 до 8 років. Крім того, вища освіта в Україні зазнає й інших кардинальних змін

Парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні проєкт закону щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Відповідне рішення ухвалене під час засідання профільного парламентського комітету.

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua.

Законопроєкт був внесений до парламенту Кабінетом Міністрів наприкінці жовтня і проголосований у першому читанні у листопаді.

Вища освіта в Україні зазнає кардинальних змін

Законопроєктом передбачено, що індивідуальна освітня траєкторія студента передбачатиме вибір ним освітніх програм, видів, форм і строків здобуття освіти, а також освітніх компонентів.

Заклади вищої освіти розроблятимуть на основі навчального плану індивідуальні навчальні плани для студентів на кожний рік навчання.

Для студентів-контрактників такий індивідуальний навчальний план зможе передбачати річне навчальне навантаження в обсязі від 30 до 80 кредитів ЄКТС.

Тобто студенти зможуть здобувати вищу освіту як швидше (за 3 роки), так і довше (до 8 років).

Також студенти зможуть визначатись з конкретною спеціальністю не під час вступу, а пізніше, після 1–2 курсу.

Передбачається, що прийом на навчання на бюджет на міждисциплінарні освітні програми буде здійснюватись на широку спеціальність.

Наступне переведення студентів на конкретну освітню програму буде здійснюватись за заявою студента в разі успішного виконання вимог вишу.

При переведенні на освітню програму зі спеціальності без зміни галузі знань за студентом зберігатиметься місце на бюджеті.

Ще новини України: Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки та скільки він заробляє