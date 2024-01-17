Студенти зможуть обирати спеціальність на другому році начання, а не перед вступом – МОН

Українські студенти зможуть обирати спеціальність на другому році начання. Такі умови передбачаються в межах міждисциплінарних програм на рівні бакалавра.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтервʼю The Ukrainians, передає НСН.

Студенти зможуть обирати спеціальність на другому році начання, а не перед вступом

За словами заступника міністра, у такий спосіб можна позбутися проблем, коли студенти вступають на один фах, а потім вирішують перевестись на інший і стикаються з труднощами.

“Можна буде вступити на міждисциплінарну програму, наприклад, із суспільних наук, а тоді на другому році навчання обрати, що більше до вподоби: політологія, соціологія чи міжнародні відносини. Це важливо для розуміння суб’єктності студента. Ми знаємо багато випадків, коли студент закінчує школу, обирає спеціальність, а через рік розуміє, що це не його. Виникає проблема, бо не так просто перейти на іншу програму за іншою спеціальністю”, – зазначив Винницький.

Він також додав, що ще один пункт, який допоможе формувати індивідуальну траєкторію, – це збільшення вибірковості курсів на певних спеціальностях. Зокрема, на регульованих фахах, наприклад, право, медицина, атомна енергетика та інші, у майбутніх фахівців мають бути обов’язкові знання та компетентності.

Проте, за словами посадовця, ті студенти, які обиратимуть такі напрямки, як філософія, філологія, міжнародник, економіст, менеджер чи ІТ-інженер, зможуть мати більш гнучку систему у виборі курсів та освітніх програм.

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