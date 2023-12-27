Вступити на творчі спеціальності в Україні стане важче у 2024 році: що зміниться

Вступити на творчі спеціальності в Україні стане важче у 2024 році, повідомляє НСН. Змінилися норми.

Українським абітурієнтам стане важче вступати на творчі спеціальності у 2024 році, тому що, крім творчого конкурсу, необхідно буде надавати і результати Національного мультипредметного тесту.

Відповідний закон щодо змін у вступній кампанії-2024 ухвалила Верховна Рада, його вже підписав президент України Володимир Зеленський. Закон набуває чинності сьогодні, 27 грудня 2023 року.

У 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках, – йдеться у тексті документу

Вступити на творчі спеціальності в Україні раніше було легше

Раніше абітурієнти, які вирішили отримати спеціальності у сферах фізичної культури і спорту, музичного та сценічного мистецтва, хореографії, аудіовізуального мистецтва, дизайну тощо вступали лише за результатами творчого конкурсу.

Нагадаємо, у 2024 році випускники складатимуть НМТ з чотирьох предметів. Три з них обовʼязкові – це українська мова, математика та історія України. Один предмет на вибір. До списку предметів, які можна обирати, цього року додали українську літературу та географію. Вони доповнили іноземну мову, біологію, фізику, хімію.

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