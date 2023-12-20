На ДПА для учнів 9 класів чекають великі зміни – Центр оцінювання якості освіти

У майбутньому учні 9 класів проходитимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) з п’яти предметів. Розробка відповідних матеріалів розпочнеться у 2025 році. Серед предметів – математика, українська мова та інші. Передає НСН.

На ДПА для учнів 9 класів чекають великі зміни

Також планується додати усну частину до тестів, особливо для гуманітарних предметів. Йдеться, зокрема, про історію України. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час інтерв’ю для Ukrinform TV.

Згідно зі словами посадовиці, серед предметів ДПА будуть:

математика

українська мова

історія України

іноземна мова

природничі дисципліни.

Вакуленко пояснила, що матеріали для іспитів з кожного предмету будуть розроблятися поетапно, з метою тестування системи і вивчення результатів. План передбачає впровадження нового формату оцінювання для дев’ятикласників до 2027 року. Директорка центру також вказала на плани підготовки ДПА для учнів 4 класів на наступний рік.

Цей процес у центрі планують почати з невеликої вибірки – 2 тисячі учнів. Закладам, які погодяться прийняти участь, буде запропоновано оцінювання з математики та української мови, з подальшим аналізом результатів та удосконаленням процесу.

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