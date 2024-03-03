Створено карти контактів та адрес для родин ВПО з дітьми, які допоможуть адаптуватися на новому місці. Проєкт реалізує команда “Єднання заради дії”.

Ініціатива спрямована на підтримку ВПО та їхніх сімей. Розроблені дорожні карти стануть інструментом досяжної інтеграції для сімей з дітьми, що переїхали у нові громади.

У чому користь дорожніх карт для родин ВПО з дітьми

Інформаційна підтримка. Дорожні карти містять у собі цінну інформацію з контактами державних установ, яка допоможе сім’ям зорієнтуватися у новому місці проживання та отримати необхідну допомогу.

Адаптація та інтеграція. Дитячі гуртки та спортивні секції, вказані у дорожніх картах, стануть можливістю для дітей знайти нових друзів, розвиватися та почувати себе частиною нової спільноти.

Підтримка та співпраця. Ініціатива — це не лише інформаційна допомога, але й вияв підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки.

Завантажити карти можна ТУТ.

«Єднання заради дії» – що відомо про команду

«Єднання заради дії» — це програма, яка має на меті об’єднання ВПО, членів приймаючих громад, уряду та ЗМІ задля вирішення конфліктів на місцевому рівні, сприяння інтеграції ВПО, надання всебічної підтримки для розробки місцевих та національних планів інтеграції ВПО та стабілізації ситуації в Україні.

Програма впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX в Україні) разом з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.

Програма реалізується в 25 громадах 15 областей України.

Основною аудиторією програми є діти з-поміж ВПО віком 6-18 років, переселенці віком 30+ років, члени приймаючих громад, представники уряду та ЗМІ.

Одним із основних інструментів програми є семінари та тренінги з реалізації соціальних проєктів, адвокації прав та інтересів ВПО, а також обміну досвідом між активістами з різних областей.

Діяльність програми включає такі напрямки

Психологічна підтримка для ВПО 30+ та ВПО 60+ та створення груп самопідтримки із застосуванням підходу «рівний – рівному», які допоможуть легше пережити травматичний досвід, навчитись розуміти й регулювати емоційний стан та краще розуміти оточуючих людей.

Впровадження методології IREX «Єдина громада» та «Вивчай та розрізняй» для ВПО та членів приймаючих громад для формування ключових навичок комунікації та діалогу, необхідних для підвищення соціальної згуртованості, медіаграмотності та протидії дезінформації.

Грантова підтримка на проведення заходів для дітей та підлітків ВПО задля сприяння їхній інтеграції в приймаючі громади, надання психологічної підтримки та об’єднання молодих ВПО та членів приймаючих громад для покращення соціальної згуртованості.

Проведення «Академії адвокації» та вебінарів «Почути кожного» для представників громадських та некомерційних організацій, ініціативних груп, груп ВПО та приймаючих громад, активістів/ок з метою розвинути та зміцнити навички адвокації для просування прав та інтересів ВПО на місцевому та національному рівнях, поглибити знання про інструменти адвокації та адвокаційні кампанії.

Надання малих грантів для підтримки адвокаційних проєктів, націлених на вирішення потреб та проблем ВПО, просування їхніх прав та інтересів, сприяння інтеграційним процесам на місцевому, регіональному чи національному рівнях, а також побудову взаєморозуміння між ВПО та не ВПО.

Застосування інструменту аналізу медіаконтенту (МKАТ) за методологією IREX для систематичної оцінки поточного висвітлення внутрішнього переміщення в ЗМІ, а також виявлення мови ворожнечі та стереотипів щодо ВПО.

Проведення спільних воркшопів ідей для виявлення потреб громади та спільного пошуку вирішення проблем для ВПО як з місцевим дорослим населенням віком від 30+, так і з підлітками, молодшими за 18.

Створення та підтримка рад ВПО для сприяння діалогу з місцево владою як на локальному, так і на національному рівнях, та визначення ключових пріоритетів, які будуть розглянуті на конгресі рад ВПО.

Створення інтерактивних ресурсів для ВПО, зокрема розробка інформаційних роздатків, встановлення інформаційних стендів та проведення онлайн-сесій з обміну досвідом.

Аналіз місцевих політик та програм, що стосуються ВПО.

Підвищення спроможності місцевих та національних органів влади щодо запровадження політики на задоволення потреб ВПО.

Проведення зустрічей з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень, які стосуються внутрішнього переміщення, на період до 2024 року.

Проєкт реалізується у таких громадах

Вінницька область: Вінницька ТГ

Волинська область: Луцька ТГ

Дніпропетровська область: Дніпровська, Кам’янська, Криворізька ТГ

Житомирська область: Житомирська ТГ

Закарпатська область: Мукачівська, Ужгородська ТГ

Івано-Франківська область: Івано-Франківська, Коломийська ТГ

Кіровоградська область: Кропивницька ТГ

Київська область: Білоцерківська, Київська ТГ, Обухівський район

Львівська область: Червоноградська, Львівська ТГ

Полтавська область: Кременчуцька, Полтавська ТГ

Рівненська область: Рівненська ТГ

Тернопільська область: Тернопільська ТГ

Хмельницька область: Кам’янець-Подільська, Хмельницька ТГ

Черкаська область: Черкаська, Уманська ТГ

Чернівецька область: Чернівецька ТГ

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