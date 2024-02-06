У 5 областях України запрацювали мобільні групи для підтримки ветеранів та їхніх родин

В Україні запрацювали мобільні групи для підтримки ветеранів та їхніх родин, повідомляє Мінреінтеграції, передає НСН.

На щотижневій нараді з питань ветеранської політики під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук представили ініціативу від ГО «Простір Можливостей».

Які послуги надають мобільні групи для підтримки ветеранів та їхніх родин

Суть прогпами полягає в тому, що ветерани і їхні родини навіть у найвіддаленіших громадах мають отримувати якісні та фахові послуги. Йдеться про

оформлення документів,

отримання пільг та соціальних гарантій,

юридичне консультування,

психосоціальну підтримку тощо.

Для цього створили спеціальні мобільні групи при Коаліції ветеранських просторів.

Насамперед ідеться про надання таких послуг на рівні районного центру, селища та села. У складі таких груп — юристи, психологи та кейс-менеджери.

Із середини грудня такі мобільні групи вже надають підтримку ветеранам та членам їхніх сімей на Миколаївщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині та Хмельниччині.

Підтримку державі в цьому питанні надає український бізнес. Компанія «Укрнафта» закупила та передала спеціальні автомобілі для таких мобільних груп, повідомив керівник компанії Сергій Корецький.

Незабаром схожі мобільні групи мають з’явитися на Сумщині, Чернігівщині та Рівненщині.

«Хочу подякувати всім, хто генерує та втілює такі проєкти. Також дякую всім, хто фінансово підтримує такі важливі для ветеранів ініціативи», — резюмувала Віцепрем’єрка

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