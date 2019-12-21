Детское порно: на Днепропетровщине раскрыли сеть порностудий (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Как стало известно NikopolNews, в Днепропетровской области была раскрыта сеть детских порностудий. Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

По информации, полученной NikopolNews, о распространении в сети порнографического видео с участием детей киберполиции сообщили коллеги из Австралии.

Украинскими полицейскими было проведено расследование, в ходе которого было установлено, что группа лиц организовала несколько порностудий, где создавали детскую порнографию.

Выяснилось, что к организации деятельности группировки причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который склонял женщин к тому, чтобы их дети за деньги участвовали в съемках порнографических видео.

Родители лично привозили своих детей в порностудии. Там с детьми предварительно проводились разъяснительные беседы касательно выполнения требований оператора.

Оператором был организатор группы, который также лично снимался в порнороликах.

Кроме того, он принимал заказы на создание порновидео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников и других личных желаний заказчика.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порноматериал сбывался в сети. Расчет за продажу осуществлялся криптовалютой.

В пятницу, 20 декабря, правоохранители провели одновременно шесть обысков в студиях и по месту жительства фигурантов дела. В ходе обысков полиция изъяла технику и другие доказательства преступной деятельности фигурантов. Идентифицированы дети обоих полов в возрасте от 9 до 13 лет, которые были задействованные в съемках.

Уголовное производство зарегистрировано по ч. 5 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении в совершении преступления. За создание и распространение детской порнографии им грозит срок до 10 лет.