Електровелосипед для медиків і соцпрацівників у трьох областях – як отримати

Електровелосипед для медиків і соцпрацівників у трьох областях – таку допомогу готовий надати фонд «Жіночі можливості України». Розповідаємо подробиці.

Проєкт “Вело-Форсаж” спрямований на підтримку медичних та соціальних працівників через передачу електричних велосипедів закладам, де вони офіційно працевлаштовані.

Проєкт співпрацює з медичними закладами, соціальними установами у громадах України, де переміщення, приїзд на місце надання медичної допомоги або соціальних послуг сильно ускладнено, через війну в Україні.

Це громади, котрі знаходяться максимально наближено до кордону з рф або до активних бойових дій і кожен день укриваються від обстрілів ворога. В цих громадах громадський транспорт працює в обмеженому індивідуальному режимі, працівники та працівниці швидкої допомоги дуже ризикують кожного дня, а необхідність надання допомоги і забезпеченням усім необхідним вкрай важлива і потребує мобільності і невідкладності.

Фельдшерський склад та соціальні працівниці закладів – це майже 70% жінок. У середньому працівниці на електровелосипедах обслуговують громади на відстані 10-20 км від місця розташування медичної або соціальної установи.

Електровелосипед для медиків і соцпрацівників у трьох областях: хто може отримати

Отримати велосипед можуть: медичні та соціальні працівники з Сумської, Харківської та Донецької областей, у громадах, котрі знаходяться максимально наближено до кордону.

Електровелосипед Dorozhnik Retro скорочує час проїзду з 40-ка хвилин до 20-ти хвилин. Велосипед має корзину, яка дозволить зручно перевозити необхідні речі для роботи на виїзді.

Щоб отримати електровелосипед, необхідно подати заявку ТУТ

Читайте також: Екстрена допомога постраждалим від війни у трьох областях: хто може отримати 33 000 грн