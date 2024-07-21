Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків для тварин

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги у вигляді корму від притулків для тварин. Розповідаємо про це детальніше.
Допомогу надає відома благодійна зоозахисна організація UFA/United for Animals.
Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків
Заявки приймають від:
- притулків
- громадських організацій
- фондів
у яких є власний притулок і які НЕ отримують допомогу від координаторів свого регіону! (30+ тварин)
Якщо ваш притулок потребує підтримки, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення для отримання необхідної інформації. Ми тут, щоб допомогти! – кажуть благодійники
Посилання на сторінку UFA / United for Animals.
Для опікунів без реєстрації заявки будуть відкриті пізніше, адже кожен опікун може отримати допомогу від нашого фонду раз в 1,5-2 місяці, – обіцяють благодійники
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