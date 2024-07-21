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Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків для тварин

Автор -
Журналіст
Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків для тварин

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги у вигляді корму від притулків для тварин. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надає відома благодійна зоозахисна організація UFA/United for Animals.

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків

Заявки приймають від:

  • притулків
  • громадських організацій
  • фондів

у яких є власний притулок і які НЕ отримують допомогу від координаторів свого регіону! (30+ тварин)

Якщо ваш притулок потребує підтримки, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення для отримання необхідної інформації. Ми тут, щоб допомогти! – кажуть благодійники

Посилання на сторінку UFA / United for Animals.

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків для тварин

Для опікунів без реєстрації заявки будуть відкриті пізніше, адже кожен опікун може отримати допомогу від нашого фонду раз в 1,5-2 місяці, – обіцяють благодійники

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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