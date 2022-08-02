Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про 5 типів небезпек. У застосунку для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення.

Тепер у застосунку «Повітряна тривога» українців попереджатимуть про пʼять типів небезпеки — повітряну, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічну загрозу та радіаційну небезпеку. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Мінцифра”.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android і Huawei.

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