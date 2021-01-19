Мама загиблої під Дніпром дворічної дівчинки записала відеозвернення: подякувала небайдужим і попередила про шахраїв

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Як повідомляла раніше NNS , 12 січня у Новомосковську Дніпропетровської області сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинула дворічна дитина. Після зіткнення двох легковиків одне із авто відкинуло на узбіччя, де якраз стояли, чекаючи можливості перейти дорогу, мама з донькою.

Дівчинка потрапила прямо під авто. Вона ще дихала, коли її привезли у найближчу лікарню, але лікар відмовився надавати дитині першу допомогу, направивши маму з маленькою Валерією до іншого медзакладу. Дівчинку врятувати не встигли. Вона померла.

Мама Валерії Оксана Пікуль записала відеозвернення, в якому зі сльозами на очах подякувала всім, хто не залишився байдужим до їхнього горя, і особливо чоловіку, який погодився везти її з донькою до лікарні після ДТП. Оксана хоче знайти цього водія, щоб подякувати йому особисто. Також жінка попередила про шахраїв, які, викладаючи фото її доньки, збирають «допомогу на поховання».

Нам вже нічого не треба,

сказала вона.

Валерію вже поховали. Хто хоче вшанувати її пам’ять – на місці ДТП встановили вінок. Небайдужі люди приносять іграшки, цукерки, ставлять свічки,

розповіла згорьована жінка у відео, розміщене в місцевій групі «Підслухано. Новомосковськ».

В коментаріях земляки висловлюють співчуття батькам загиблої дитини. Це найстрашніше горе, яке може спіткати людину.

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