Волонтери за добу зібрали кошти на будинок для вдови з 10 дітьми, які втратили житло через пожежу (відео)

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На Дніпропетровщині сталося справжнє диво. Після довгих місяців страждань багатодітна родина, яка втратила житло внаслідок пожежі, отримає власне житло. Погорільцям допомогли волонтери і тисячі небайдужих незнайомих людей. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сюжет телеканалу ALEX UA – Новини.

У вдови Вікторії Герасимової з селища Верховцево Дніпропетровської області, будинок згорів ще влітку. Декілька місяців мама з десятьма дітьми була вимушена мешкати на попелищі, а ночувати в літній кухні майже просто неба.

Одягом, продуктами та речами найпершої потреби родину забезпечили небайдужі люди. А от нове житло пообіцяла надати місцева влада. Проте обіцянки так і залишились лише обіцянками. Напередодні зими родина залишається фактично на вулиці.

Про ситуацію дізналися запорізькі волонтери й здійснили диво. Суму, необхідну для придбання нового помешкання, зібрали всього за один день. Нове житло купуватимуть саме волонтери, а потім передадуть у власність багатодітній матері.