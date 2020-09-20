На Днепропетровщине водитель троллейбуса во время рейса решил сбегать за пивом (видео)

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Сегодня, 20 сентября, сложилась нестандартная ситуация. Водитель троллейбуса внезапно остановил транспортное средство с пассажирами и побежал в магазин за пивом. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на dnepr.info.

Инцидент имел место в Днепре недалеко от перекрестка улиц Титова и Богдана Хмельницкого (бывшая Героев Сталинграда) в троллейбусе, который следует по 8-му маршруту. Водитель остановил транспорт и выбежал в магазин. Как выяснилось, мужчине срочно нужно было купить пиво.

«Мы вообще-то едем. Вы посреди маршрута остановились и пошли в магазин за пивом. Это нормально»,

— обратился к водителю один из пассажиров.

В свою очередь, водитель поинтересовался у пассажира, в чем проблема. По его мнению, нет ничего страшного в том, чтобы выйти на несколько минут в магазин.

«Еще и позволяет себе выражаться в сторону пассажиров (в данном случае в мою сторону). Заснял меня на камеру со словами: «хочу на наш сайт скинуть». А перед этим вообще назвал меня чепушилой. Такое поведение неприемлемо ни по каким законам. Оно напьется за рулем и подвергнет риску целый троллейбус людей»,

— сообщил один из пассажиров.

На жалобу пассажира ответили в Департаменте транспорта Днепра.

«Такое поведение недопустим. Водитель будет привлечен к ответственности. Приносим наши извинения за некорректное поведение со стороны работника КП Днепровский электротранспорт»,

— говорится в сообщении.

Кроме того, в департаменте сообщили, что перед сменой и по окончанию смены водители проходят нарколога. Другими словами, нет возможности быть на рабочем месте подшофе.