У Дніпрі під час святкування Дня міста вбили чоловіка

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У Дніпрі, який сьогодні гучно відзначає День міста, під час святкування вбили людину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпро оперативний.

У центрі міста розгорнувся справжній кривавий трилер, в результаті якого загинув дніпрянин. Під вечір в поліцію зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що її колишньому чоловікові погано.

Прибулі на місце патрульні з'ясували, що під час бійки одному з її учасників бризнули в обличчя балончиком. Чоловік впав на землю і важко дихав.

Медики швидкої допомоги виявили на тілі потерпілого дві рани діаметром близько 3 мм. Вони довго намагалися відкачати чоловіка, але, на жаль, він помер.

У поліції встановлюють всі подробиці того, що сталося, а також розшукують другого учасника бійки. Всіх, хто був свідком і знає що-небудь про бійку на Європейській площі, просять звертатися за номером 102.