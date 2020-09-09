Выехал на «встречку» и отнял три жизни: на Днепропетровщине ищут свидетелей смертельного ДТП (фото, видео)

- 09 вер. 2020
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На Днепропетровщине произошло ДТП, унесшее три человеческих жизни. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Национальную полицию и ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, а также на родственницу одного из погибших.
Авария случилась 8 сентября в 12:35 в Криничанском районе возле села Светлогорское, на 150 км автодороги «Знаменка-Луганск-Изварино». Столкнулись «ВАЗ-21099» и «Mercedes-Benz GLS-400D». В результате ДТП погибли три человека и один пострадал.
С помощью аварийно-спасательного оборудования пятеро специалистов ГСЧС достали тела двух погибших мужчин (1941, 1949 года) и погибшую женщину (1956 года рождения) из автомобиля «ВАЗ-21099». После проведенных работ спасатели смыли дорожное покрытие трассы от остатков горюче-смазочных материалов.
Пострадавшую 31-летнюю пассажирку госпитализировали в городскую больницу № 8 города Каменское с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы тела (состояние средней степени тяжести). На момент аварии все четверо находились в автомобиле «ВАЗ-21099».
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz GLS 400» двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Внучка одного из погибших мужчин Екатерина Ус опубликовала в соцсети фото своего дедушки и попросила откликнуться очевидцев аварии, чтобы ее виновник понес справедливое наказание.
Очевидцев просят обращаться по телефонам:
+380974519105, +380974519105, +380974519105