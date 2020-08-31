ВИДЕО – На Днепропетровщине парень с резиновой лодки «рыбачил» на крышах остановок

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31 августа в Днепре на крыше нескольких остановок города был замечен «рыбак» на надувной лодке. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на местное издание Наше місто, которое опубликовало курьезное видео.

Парень в камуфляже, солнцезащитных очках и панамке «отдохнул» в самом центре города и на Левом берегу. «Рыбак» появился на крыше остановки возле ЦУМа и на проспекте Слобожанском-1. Поведение парня, который демонстрировал «отдых на природе», весьма позабавило многих горожан.

На видео видно, как он что-тол пьет из банки, курит, судя по всему, чувствуя себя расслабленно и спокойно. Что это было: какой-то флешмоб, протест, поступок на спор или просто действия неадеквата, - неизвестно.