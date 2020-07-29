На Днепропетровщине утонул трехлетний малыш

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На Днепропетровщине произошла трагедия. Погиб трехлетний малыш. Об этом NNS сообщает со ссылкой на 34-й канал.

Как стало известно NNS , трагический случай на воде произошел 28 июля в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Около 13:00 на улице Машиностроительной пропал трёхлетний мальчик. Родители обратились за помощью в полицию. Патрульные нашли малыша в воде возле пирса.

В крайне тяжёлом состоянии ребёнка передали бригаде скорой помощи. На тот момент он был еще жив. Медики почти полтора часа боролись за жизнь мальчика, пытаясь его реанимировать. Однако спасти малыша не удалось, он скончался.

В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

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Автор: Екатерина Андрус