На Днепропетровщине обвал песка убил мужчину и ребенка (фото, видео)

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20 июля на Днепропетровщине произошла трагедия. Обвал песка унес две жизни. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , 20-го июля в 12:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о несчастном случае с людьми, который произошел в Пятихатском районе возле села Комиссаровка.

По сообщению от службы «102», МЧС стало известно, что во время набора песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка.

По указанному адресу был направлен отряд чрезвычайников 54-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка 2005 года рождения. В 14:25 изъяли из песка тело гражданина 1969 года рождения. К сожалению, люди уже были мертвы.

В операции были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления.

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