ВІДЕО - На Дніпропетровщині «дикі» підлітки трощили вагон електрички і знімали це на відео

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На Дніпропетровщині дівчата підліткового віку трощили вагон електрички і знімали свої дії на відео, яке потім виклади в Інстаграм. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , інцидент стався 9 липня у вагоні електрички № 6044 повідомленням П'ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний. На кадрах видно, як дівчина ламає вікно, витягнувши гумовий шнур. В цей час подружка на мобільник знімає те, що відбувається і підбадьорює хуліганку.

В Укрзалізниці звернулися до поліції з проханням відреагувати на ситуацію.

"І знову підлітки розбили вагон приміського поїзда... Свої "забави" юні вандали знімали на відео і викладали "сторіс" в соціальну мережу Instagram",

- йдеться в повідомленні УЗ.

Також в УЗ нагадали, що за подібні випадки вандалізму загрожує серйозне покарання з значним штрафом 8,5 тисяч гривень.

"На завершення ще раз хочемо заявити, що Укрзалізниця вважає такі дії неприпустимими! Подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розбив приміський поїзд Львів - Сокаль. Так от Володимир Саноцький, хуліган, який трощив вагон і також знімав свої витівки для "сторіс", отримав штраф у розмірі 8500 грн."

- написали в прес-службі.

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Автор: Екатерина Андрус