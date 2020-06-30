На Днепропетровщине во время сессии умер чиновник

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На Днепропетровщине во время сессии городского совета умер чиновник. Об этом NNS сообщает со ссылкой на 34.ua.

Как стало известно NNS , 30 июня умер директор одного из департаментов Криворожского горисполкома.Во время сессии Криворожского городского совета 64-летнему Александру Бризецкому, директору департамента градостроительной деятельности Криворожского горисполкома, стало плохо.

Он покинул сессионный зал. Чиновнику вызвали "скорую", так как у него произошла остановка сердца. Прибывшие две бригады медиков пытались реанимировать мужчину, но спасти жизнь Александру Фёдоровичу не удалось.

В общей сложности он проработал в органах местного самоуправления 32 года. С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, которое сейчас именуется как департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета. Александр Фёдорович – кавалер награды исполкома Криворожского горсовета, удостоен нагрудным знаком "За заслуги перед городом".

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