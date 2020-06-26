На Днепропетровщине застрелился полковник полиции

- 26 черв. 2020
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На Днепропетровщине в собственной квартире застрелился полковник полиции. Об этом NikopolNews сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на собственные источники.
Как стало известно NikopolNews , трагедия произошла в Днепре вчера, 25 июня, вечером. Полковник полиции Павел Савенко покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из карабина.
Трагический случай произошел на улице Янгеля. Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30. Женщина увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри. Когда она смогла открыть дверь, то обнаружила труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона.
В квартире, где застрелился полицейский, предсмертную записку не нашли. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончить жизнь самоубийством.
«Днепр вечерний» сообщает, что в марте нынешнего года полковник полиции Павел Савенко перевелся в Днепропетровский университет внутренних дел, где работал старшим преподавателем.
Ему было 42 года. Настоящий профессионал с огромным опытом практической работы. Умел очень интересно изложить материал курсантам. Мы все в шоке,
- отметила пресс-секретарь университета Яна Шнурко.
В сети сотрудники выражают соболезнования по поводу утраты.
Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине убили полицейского: истекая кровью, задержал преступника
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Автор: Екатерина Андрус
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