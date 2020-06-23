В Днепре «слуги народа» нарушили карантинные требования (фото, видео)

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Вчера, 22 июня, в Днепре прошла презентация областной и городской ячеек партии «Слуги народа», в которой приняли участие первые лица политсилы и рядовые депутаты.

Встречу народные избранники отмечали в ресторане «Репортер». И не обошлось без скандала, о котором пишут многие днепровские СМИ и который резко (в своем репертуаре) прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. «Слуг народа» уличили в очередном нарушении карантинных требований.

Так, газета «Наше місто» пишет:

«В Днепр с официальным визитом прибыла делегация «Слуг народа». В частности, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, глава парламентской фракции «Слуги Народа» Давид Арахамия, нардепы Кирилл Нестеренко, Максим Бужанский, Денис Герман, Анна Личман, Святослав Медяник, глава «Слуг» в Днепропетровской области Юрий Кисель. Сопровождают их руководитель ДнепрОГА Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник. Отобедать дорогие гости решили в ресторане «Репортер», нарушив все возможные требования Кабинета министров Украины, принятых 22 июня.

В связи с визитом народных депутатов, посетителей ресторана не пускали на третий этаж.

В то время, как простые граждане рискуют схлопотать чудовищный штраф (от 17 до 34 тыс. грн), к примеру за небольшой банкет по случаю дня рождения, «Слуги» и руководство области «гудят» в полностью выкупленном зале, вдали от других посетителей»

Журналисты напомнили, что с 22 июня до 31 июля в Украине запрещено:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

устраивать массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади. Физическая дистанция между участниками — не менее 1,5 м;

Депутаты же и руководство области сидят рядом, несмотря на то, что постановление обязывает соблюдать физическую дистанцию между участников массового мероприятия не менее 1,5 метров и не более 1 гостя на 5 кв. метров площади.

Написало о трапеза политиков в «Репортере» и издание 49000.com.ua:

«22 июня, в город на Днепре пожаловала команда политической партии «Слуга Народа». Кроме лидеров фракции в Верховной Раде Украины Давида Арахамии и Александра Корниенко, в Днепре ожидали и шестого президента Владимира Зеленского.

Члены политического бомонда из фракции «СН» заказали себе обед в одном из дорогостоящих ресторанов Днепра – «Репортер». Заведение располагается на улице Баррикадной, 2. Среди гостей заведения также и представители фракции из Днепра: Максим Бужанский, Сергей Демченко, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко и Владислав Бородин. А также представитель областной власти – Святослав Олейник. Позже к ним присоединился народный депутат Денис Герман.

Сам обед, согласно предзаказу из заведения, обошелся в 18 245 гривен. И это при том, что при заказе не было указана стоимость основных блюд – их «слугам» предлагают выбрать самостоятельно. Стол накрыт на 15 человек, и из основных блюд им предлагается:

Сибас, запеченный с сезонными овощами – 390 гривен

Стейк из цветной капусты с трюфельным соусом – 210 гривен

Телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре — 310 гривен

Опубликованы фото и видео, из которых можно сделать выводы о нарушении карантинных требований.

Борис Филатов отреагировал на ситуацию, разместив на своей страничке в Фейсбуке такой пост:

«Новостную ленту разрывает от возмущения, что в Днепре очередные депутаты от правящей партии вместе с областным руководством, в очередной раз цинично нарушили карантин, отобедав в ресторане на «великие тыщи».

Люди спрашивают, почему я молчу и ничего не комментирую.

Отвечу, быть может, один раз, сразу и наперёд. Вы знаете, друзья, политика - вообще грязная штука. Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.

Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. Это тогда, когда объявляешь себя «слугой народа», а ведёшь себя как «хозяин жизни».

Сидишь почти всей фракцией на зарплате у одиозного олигарха (о чём известно всей стране), но лживо обвиняешь вновь созданную партию «Пропозиция», что за ней стоят некие спонсоры.

Когда заказываешь проституток в парламенте, меняешь газ на собак, записываешь в свою партию насильников, не стесняешься якшаться с откровенными бандитами, нарушаешь все мыслимые и немыслимые предвыборные обещания, не видишь ничего зазорного в румынских паспортах и десятках люкс-авто, убиваешь последние надежды людей тотальной некомпетентностью, но, при этом, с за@ными глазами спокойно обвиняешь людей дела, пытающихся хоть как-то, но спасти эту несчастную страну, в том, что они - «неудачники, торгаши и коррупционеры».

Когда обещаешь обществу справедливость, а сам в борьбе с политическими оппонентами ставишь ставку на массовую фабрикацию уголовных дел и использование админресурса.

Когда декларируешь открытость и публичность, а сам плюешь в лицо профессиональным журналистам и заливаешь потоками гноя и чудовищной лжи мозги избирателям через анонимные телеграмм-каналы.

Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. И не видеть этого может только слепой. Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе. Ибо впереди всех нас ждут трудные времена. И каждый из нас должен просто определиться с выбором. С кем ему по пути».

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