На Дніпропетровщині розшукали 2-річного хлопчика, який заблукав у лісі

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На Дніпропетровщині правоохоронці розшукали дворічного хлопчика, який загубився і заблукав у лісі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію в Дніпропетровській області. На щастя, жертвою злочину чи нещасного випадку дитина не стала. Щойно Іванко опинився на руках поліцейських, то одразу заснув від утоми.

Як стало відомо NNS , повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції ввечері 9 червня. Батьки розповіли, що відпочивали у лісі поблизу с. Могилів, відволіклися та загубили сина. Близько години вони пробували шукати його самотужки, а коли почало темніти – звернулися до поліції. Для пошуків дитини було залучено понад півсотні поліцейських Царичанського відділення поліції та місцевих жителів. Поліцейські почали прочісувати ліс, поступово розширюючи коло пошуків, обстежувати береги ріки.

Одночасно з цим орієнтування про зникнення дитини направили до прилеглих селищ. Близько 10-ї вечора хлопчика випадково помітили відпочивальники неподалік смт. Царичанка. За їх повідомленням виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції. Як з’ясувалося, Іванко понад трьох кілометрів йшов вздовж річки Оріль, поки його не помітили люди.

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Відносно батьків дитини склали адміністративний протокол за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Поліція звертає увагу батьків у період літнього відпочинку пильно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду.

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Автор: Екатерина Андрус