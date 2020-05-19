На Днепропетровщине шестимесячный малыш умер, подавившись пакетом

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На Днепропетровщине шестимесячный малыш погиб, подавившись полиэтиленовым пакетом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на информагентство МОСТ-Днепр.

Как стало известно NNS , трагедия произошла в Днепре. Соответствующую информацию обнародовал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

«18 мая отец ребенка вызвал «скорую». В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни», - рассказал он.

По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета и засунул его в рот. Полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути. В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.

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Автор: Екатерина Андрус