На Днепропетровщине бомж выкрал и убил 12-летнего ребенка

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На Днепропетровщине трагически закончились поиски пропавшего ребенка. 12-летнего мальчика нашли мертвым. Подозреваемого в его убийстве уже задержали. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , трагедия случилась в Днепре. Около полуночи 16 мая на спецлинию 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщила, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 часов ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, которая на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки.

Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка. Выяснилось, что его видели днем на остановке «Ксеньевка» с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт. Патрульный экипаж прибыл на территорию больницы и стал ее обследовать. Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал, как кто-то бегал по зданию, и детский голос.

Стражи порядка продолжили обследование и неподалеку от заброшенного здания увидели самодельное жилище, в котором лежал неизвестный. Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел они увидели на его лице кровь. На вопросы полицейских, видел ли он или пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает.

Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили страшную находку — обнаженное тело ребенка без признаков жизни. Мужчину задержали с применением физической силы.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции. Следователи задержали 65-летнего гражданина в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автор: Екатерина Андрус