«СБУ уже занимается»: Зеленский об отказе мэра Запорожья останавливать транспорт

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Как сообщалось ранее, мэр Запорожья Владимир Буряк отказался выполнять постановление Правительства и не остановил в городе общественный транспорт с 6 апреля, как это сделали в других населенных пунктах страны, где либо ввели спецбилеты, либо прекратили перевозки совсем.

В сегодняшней речи президент Зеленский вспомнил про этот случай и назвал такое поведение неприемлемым. «Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например, Запорожье, нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел», - сообщил Зеленский.

Кроме того, в своем очередном видео обращении 7 апреля президент призвал украинцев быть терпеливыми и сказал, что ему тоже тяжело переносить карантин. Он посоветовал гражданам заняться тем, о чем они всегда мечтали: поиграть с детьми, поговорить с супругами, позвонить родителям. Делать все то, на что раньше не хватало времени.

Речь главы государства смотрите на видео ниже