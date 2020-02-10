На Дніпропетровщині маршрутник ображав ветерана без ноги (відео)

- 10 лют. 2020
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На Дніпропетровщині стався прикрий випадок у маршрутці. Водій ображав ветерана, який втратив на фронті ногу. Про це нам стало відомо з матеріалу на сайті Depo.Дніпро, який посилається на соцмережі.
Згідно отриманої нами інформації, інцидент стався у Дніпрі. Водій маршрутки №136 почав ображати ветерана АТО/ООС, який хотів скористуватися гарантованим законом правом на безкоштовний проїзд у маршрутці. Ветеран втратив на війні ногу.
За ветерана вступилася лише дівчина, батько якої загинув на війні.
Конфлікт ледь не переріс у бійку.
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