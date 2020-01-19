У «Борисполі» зустрічають загиблих в авіакатастрофі в Ірані (онлайн-трансляція)

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У "Борисполі" сьогодні, 19 січня зустрічають загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Пряму трансляцію з траурної церемонії веде Суспільне.

В аеропорту присутні родичі загиблих українців, а також влада: президент Зеленський, прем’єр Гончарук, спікер парламенту Разумков та інші.

Нагадаємо, в результаті збиття іранськими військовими літака рейсу МАУ "Тегеран-Київ" загинуло 176 людей, зокрема 11 громадян України.

Автор: Администратор