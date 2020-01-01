На Днепропетровщине мужчина повесился в свой день рождения под новый год

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На Днепропетровщине накануне нового года произошла трагедия. Повесился молодой мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый городской.

Согласно полученной нами информации, 31 декабря в Кривом Роге на арендованной квартире нашли труп мужчины. На его шее был электропровод, привязанный к карнизу. Правоохранители установили личность погибшего.

Как выяснилось, мужчину нашли повешенным в день его рождения – 31 декабря ему исполнилось 38 лет. Труп обнаружили в одной из комнат на арендованной квартире на улице Покровской. В качестве удавки на шее использовался электропровод, прицепленный к карнизу.

На месте трагедии работал правоохранители.

Автор: Администратор