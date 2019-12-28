В Украине прекратился рост зарплат: в ноябре показатели ниже, чем в октябре

28 груд. 2019
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После достижения пика летом 2019 года зарплаты в Украине больше не растут. Об этом мы узнали из сообщения на сайте РБК Украина, который ссылается на государственную службу статистики.

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Согласно полученной нами информации, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.

При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10971 грн)

Однако, по данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 15974 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8267 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19221 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7019 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6790 грн.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

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Автор: Екатерина Андрус

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