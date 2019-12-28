В Украине прекратился рост зарплат: в ноябре показатели ниже, чем в октябре

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После достижения пика летом 2019 года зарплаты в Украине больше не растут. Об этом мы узнали из сообщения на сайте РБК Украина, который ссылается на государственную службу статистики.

Согласно полученной нами информации, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.

При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10971 грн)

Однако, по данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 15974 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8267 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19221 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7019 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6790 грн.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

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Автор: Екатерина Андрус