Україна четверта в Європі за кількістю смертей через забруднення довкілля

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Україна увійшла до п’ятірки європейських країн за кількістю смертей через забруднення довкілля. Про це йдеться у дослідженні Глобального альянсу з питань здоров’я та забруднення (GAHP), повідомляє The Village Україна.

За даними дослідження, у 2017 році в Україні померло 57 258 людей через забруднення довкілля.

За цим показником Україна посідає четверте місце серед європейських країн.

Україну випереджають Росія, Туреччина та Німеччина.

Також четверте місце Україна посідає за кількістю смертей на 100 тисяч населення у європейських країнах. У цьому показнику нас випередили Сербія, Грузія та Болгарія.

У GAHP повідомили, що за кількістю передчасних смертей у світі через проблеми екології лідирують Індія (2 326 771), Китай (1 865 566), Нігерія (279 318), Індонезія (232 974), Пакистан (223 836), Бангладеш (207 922) та Сполучені Штати Америки (196 930).

Автор: Маруся Оффон