Пять украинских компаний договорились с российским "Газпромом" о поставке газа

- 23 груд. 2019
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Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры на поставку газа для своих производственных нужд. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собеседника на рынке.
По данным собеседника, эти 5 компаний покупают газ для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке.
«Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками», — отметил он.
Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался.
Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.
Ранее Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ.
В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.
Напомним, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
Автор: Маруся Оффон
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