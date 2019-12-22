Украинцам рассказали о ценах на газ этой зимой (видео)

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем YouTube-канале опубликовал обращение к украинцам, чтобы разъяснить «газовый вопрос». Он коснулся самой актуальной для рядовых граждан темы – тарифов на «голубое топливо», и подвел итоги недели.

Гончарук подчеркнул, что новой власти удалось достичь стратегической победы на переговорах.

«Нам удалось достичь стратегической, очень важной победы: по поручению президента правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Евросоюз», — сказал премьер-министр.

По его контракт на поставку газа в достаточных объемах рассчитан на 5 лет (президентский срок Владимира Зеленского). Причем Гончарук уточнил, что тарифы будут формироваться по европейским правилам.

«У нас будет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя в безопасности в плане энергетики. Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам», — говорит глава Кабмина.

Как пояснил премьер, это значит, что зимой 2020 года цена на газ расти не будет.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили гарантированную цену на газ с 1 января 2020 года

Автор: Екатерина Андрус