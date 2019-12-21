Глава Днепропетровщины снимался в «Давай поженимся» на росТВ 7 лет назад (видео)

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Новый глава Днепропетровской области Александр Бондаренко, как выяснилось, имеет телевизионное прошлое. Он даже успел стать героем популярного российского ток-шоу «Давай поженимся». Об этом мы узнали из сообщения в ряде СМИ, которые ссылаются на телеграмм-канал народного депутата Антона Полякова.

Сообщается, что нардеп опубликовал на своем канале и видео указанной передачи. В ней 26-летний Александр ищет спутницу жизни, способную выдержать его непоколебимый перфекционизм.

Антон Поляков написал:

«Сделав себе рекламу завидного жениха на главном телеканале России у него получилось найти супругу. Александр женат на гражданке Российской Федерации Валлиулиной Регине Фанисовне».

Возможно, в молодости Александр Бондаренко мечтал не только о карьере телезвезды, но и о карьере киномодели. Днепровский сайт 49000.com.ua сообщает, что «мужчина, похожий на главу ДнепрОГА, пробовался для съемок рекламы нижнего белья».

На сайте «Kinomodel.ru» обнаружили страничку мужчины, очень похожего на губернатора Днепропетровщины Александра Бондаренко. Анкетные данные мужчины совпадают с биографией Бондаренко — украинское гражданство, финансовое образование возраст и даже имя — кандидата на рекламу нижнего белья также зовут Александр. На «Kinomodel» размещают свои данные все те, кто желает сняться в рекламе. Исходя из информации на сайте, агентство сотрудничает с ведущими каналами Российской Федерации, в том числе «ТНТ» и «Первый канал».

«Рейтинг у мужчины, правда нулевой, так что сомнительно, что Александра увидят российские зрители в рекламе нижнего белья. Зато после обнародования информации количество просмотров страницы модели резко поползли вверх. Так что у Александра есть все шансы таки исполнить свою мечту и попасть на голубой экран. Надеемся, что после этого Днепропетровщина не останется без главы обладминистрации» - шутят на 49000.com.ua.