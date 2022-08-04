Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку військових, які виходили з «Азовсталі». Відповідну заяву Комітет зробив 3 серпня.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українських військовополонених, котрі виходили з «Азовсталі».

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.

«Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед розʼяснили це сторонам. Сторони конфлікту зобовʼязані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених», заявили у Червоному Хресті.

В організації наголосили, що під час виходу військових з «Азовсталі» були нейтральним посередником у координації зі сторонами конфлікту. Також Червоний Хрест записав усю інформацію про військових з розрахунком на те, що згодом буде дозвіл їх відвідувати.

Після теракту в Оленівці Червоний Хрест запросив доступу до колонії та до всіх місць, де лікуються постраждалі або куди могли бути перевезені тіла. Червоний Хрест також запропонував підтримати евакуацію поранених та безоплатно передати медикаменти, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи — ця пропозиція залишилась без відповіді, як і прохання про доступ. Організація заявила, що не може змусити «сторони конфлікту» надати доступ до військовополонених в Оленівці — «це залежить від доброї волі».

«Ми готові до дислокації в Оленівку. У нас уже є бригади медичної та судово-медичної експертизи, які працюють поблизу, оскільки ми працюємо в Донецьку з 2014 року», додали у Червоному Хресті.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста відвідав «Оленівку» один раз, у травні, щоб доставити цистерни з водою. Тоді їм вдалося поспілкуватись з військовими, але не з усіма — не було доступу до військовополонених, яких утримували індивідуально.

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