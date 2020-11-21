По Украине "гуляет" монета, которую не выпускал Нацбанк: срочное заявление

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В Украине распространяют сувенирную монету, посвященную 30-летию независимости Украину. Продавцы говорят, что ее якобы изготовил Нацбанк, хотя эта информация не соответствует действительности, передает NNS со ссылкой на НБУ.

"Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины". Всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение – Банкнотно-монетный двор НБУ",

– говорится в сообщении регулятора.

На каждой монете или медали, которую отчеканили на Банкнотно-монетном дворе НБУ, можно найти логотип этого производства – лилию из трех лепестков.

В Украине чеканить и вводить в обращение монеты может только Национальный банк. Нумизматическая программа Национального банка предполагает преимущественно выпуск памятных и инвестиционных монет. Они имеют номиналы (2, 5, 10, 20 гривен) и является действительными платежными средствами в нашей стране.