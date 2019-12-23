В полиции Марганца прошли обыски: журналист

- 23 груд. 2019
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В помещении Марганецкого отдела полиции сегодня, 18 декабря, прошли обыски. Об этом сообщает журналист местного СМИ Владимир Садыков, ссылаясь на инсайдеров В помещении Марганецкого отдела полиции сегодня, 18 декабря, прошли обыски. Об этом сообщает журналист В помещении Марганецкого отдела полиции сегодня, 18 декабря, прошли обыски. Об этом сообщает журналист местного СМИ Владимир Садыков, ссылаясь на инсайдеров
В помещении Марганецкого отдела полиции сегодня, 18 декабря, прошли обыски. Об этом сообщает журналист местного СМИ Владимир Садыков, ссылаясь на инсайдеров.
Согласно информации, полученной NikopolNews , на месте работали сотрудники ГБР, СБУ и внутренней безопасности Национальной полиции и прокуратуры Днепропетровской области.
Причины, цели и результаты обысков пока неизвестны. Местные жители с нетерпением ожидают официальной информации.
Судя по комментарием под постом Владимира Садикова, работой полиции здесь недовольны.
Ранее мы сообщали о том, что в Марганце поймали вора в магазине
Автор: Екатерина Андрус
Автор: Администратор
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