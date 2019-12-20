В Никополе запустили разноцветный зимний фонтан (фото, видео)

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Ранее NikopolNews сообщал о том, что в Никополе монтируют зимний фонтан, который станет украшением старой части города в холодное время года. Работы уже завершены. Они выполнялись силами города.

Согласно информации, полученной NikopolNews , зимний фонтан, который светится разными цветами, сегодня, 20 декабря, уже работает. Об этом сообщает пресс-служба Никопольского городского совета.

Находится чудо-фонтан в сквере «Освобождения» на месте пешеходного фонтана, который радовал горожан летом. Он стал еще одним привлекательным объектом этого уютного уголка.

Ранее в сквере появилось «звездное небо». Также здесь есть скульптурный парк и сцена под открытым небом. В теплое время года радуют глаз клумбы.

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