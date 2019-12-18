Президента просят о ремонте трассы «Никополь-Днепр»: подпишите петицию

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Зарегистрирована очередная петиция по поводу ремонта многострадальной трассы «Никополь-Днепр». Об этом NikopolNews узнал на сайте Официального представительства президента Украины.

Согласно информации, полученной NikopolNews , текст петиции гласит: «В 2019 году был выполнен некачественный (с нарушением все правил и техник) ямочный ремонт дороги «Днепр-Никополь». Просим в 2020 году выполнить полный капитальный (заменить полностью) ремонт дороги «Днепр – Никополь»»

Автор инициативы – Бойко Владимир Олегович. Петиция на сайте президента появилась еще 5 декабря.

За прошедшее время она набрала всего 56 голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей осталось 79 дней. Если количество будет достаточным, президент должен рассмотреть инициативу.

Петицию можно подписать ЗДЕСЬ.

Ранее мы сообщали о том, что в области уже обсудили ремонты дорог в следующем году и определились с приоритетами.