Увага! Нікопольців попередили про зміну рахунків надходжень грошових коштів

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Управління Державної казначейської служби України у Нікополі зробило важливе повідомлення. Про це NikopolNews дізнався на сайті Нікопольської міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 року Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі відкриті нові рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2020 рік, які діятимуть з 03.01.2020 року.

З реквізитами нових рахунків можна ознайомитися на сайті Державної казначейської служби України.

Також в Управлінні повідомляють, що з 1 січня 2020 року будуть перевідкриті усі рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, в тому числі для зарахування платних послуг (батьківської плати) та благодійних внесків.

З метою правильності зарахування коштів до бюджету всіх платників податків та зборів перед перерахуванням коштів перевірити правильність рахунків в Нікопольському управлінні ГУ ДНС у Дніпропетровській області, Управлінні економіки, фінансів та міського бюджету та інших органах, що контролюють справляння надходжень до бюджетів.

Реквізити нових рахунків можна буде отримати після 20 грудня 2020 року.

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