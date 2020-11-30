Чорна діра в центрі нашої галактики виявилася значно ближчою до Землі, ніж вважали раніше

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Про це пише Cnet, передає Громадське, інформує NNS.

Протягом останніх 15 років науковці з команди японського проєкту радіоастрономії VERA збирали дані з телескопів по всій Японії та поєднували з даними інших дослідників. Так вони створили найточнішу карту нашої галактики — Чумацького Шляху.

Так, учені змогли визначити місце розташування та швидкість руху приблизно 99 точок у галактиці. Завдяки цьому вони вирахували, що надмасивна чорна діра Стрілець А насправді розташована на відстані 25,8 тисячі світлових років від Землі, тобто майже на дві тисячі світлових років ближче, ніж ми раніше вважали.

Варто зазначити, що цього року за відкриття «супермасивного компактного об’єкта» (Стрілець A) в центрі Чумацького Шляху двоє науковців — Райнгард Ґензель та Андреа Ґез — отримали Нобелівську премію з фізики. Проте критики зазначають, що вони фактично не довели що Стрілець A є чорною дірою, оскільки не довели наявність горизонту подій у цього об'єкта.

Також нова модель галактики показала, що Сонячна система обертається навколо центру галактики зі швидкістю 227 кілометрів за секунду, тоді як раніше науковці говорили про 220 кілометрів за секунду.

Та на цьому команда дослідників не збирається зупинятись. Вони сподіваються підвищити точність своєї моделі, збільшивши кількість точок, з яких збирають дані. Зробити це планують шляхом розширення проєкту до східноазіатської мережі VLBI та збору даних із більшої кількості радіотелескопів, розташованих у Японії, Кореї та Китаї.