Дональд Трамп дважды упомянул Зеленского в своем новогоднем поздравлении

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В своем новогоднем поздравлении американский лидер Трамп откровенно рассказал, что думает о Зеленском, дважды упомянув президента Украины. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Фразы», который ссылается на «Голос Америки».

Во время празднования Нового года президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии и Франции усилить поддержку Украины и НАТО. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он возмутился, что больше всего Украину вынуждены поддерживать преимущественно Штаты.

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги? Почему только Соединенные Штаты?», — спросил американский лидер присутствующих, выразив убеждение, что упомянутым странам следует также больше вкладывать средств с бюджет Североатлантического альянса.

Трамп также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «очень хорошим человеком» и «очень хорошим президентом». «Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция», — заявил президент США.

Он также в очередной раз вспомнил о Зеленском в контексте импичмента: «Все, что вам нужно сделать — прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины». «Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело», — заключил Трамп, назвав обвинения, которые ему инкриминируют в рамках этого процесса «большой жирной ложью».