Видео - На Днепропетровщине маршрутка уехала без водителя

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Анекдотический инцидент, к счастью не приведший к трагедии, случился в Кривом Роге на Днепропетровщине. Маршрутка уехала без водителя. Видео момента ДТП выложили в местном паблике.

Как стало известно NNS , маршрутка принадлежит криворожскому перевозчику «СЕВЕРТРАНС». Во всяком случае, об этом сообщает автор поста. На видео видно, как мужчина, судя по всему, водитель, бежит за тронувшейся маршруткой. Автомобиль выезжает на оживленную проезжую часть, а затем откатывается на газон. Что и спасло его от неминуемого столкновения с другим транспортным средством.

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