На Дніпропетровщині жінка вбила 3-річного сина

29 груд. 2020
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На Дніпропетровщині 25-річна жінка завдала трирічному хлопчику чисельні удари по голові та тулубу, від отриманих травм дитина померла, повідомляє NNS  , посилаючись на Національну поліцію у Дніпропетровській області.

Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції 28 грудня близько 8:05 від лікаря швидкої медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері, перебуваючи за місцем мешкання, 25-річна жінка спричинила множинні тілесні ушкодження своєму 3-річному сину. Вранці хлопчику стало зле, і мати  повезла його до лікарні, однак по дорозі до медичного закладу дитина померла.

Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 грудня слідчим Синельниківського відділу поліції за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування за ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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