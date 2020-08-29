На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні пам’ятник загиблим в Іловайську (фото)

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На Дніпропетровщині, в Кривому Розі, відкрили перший в Україні пам’ятник загиблим в Іловайському котлі. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

На заході були присутні дружини, діти, матері загиблих в Іловайську в серпні 2014 року.

"Відчуваю горе. Горе, бо не зміг всіх повернути матерям, дружинам і дітям. Тому що коли йшли, то обіцяв, що всіх поверну. Ніхто не думав, що буде застосовуватися артилерія, гради, урагани, вже не говорячи з мінометні міни. Найстрашніше було, коли вже працював по батальйону ураган. З шести ракет розкрилися дві. Тому що вони не могли базовий табір атакувати: гради то не долітали, то перелітали. У всіх крутилося життя перед очима від початку і до кінця",

– розповідає комбат батальйону "Кривбас" Олександр Мотрий.

У деяких із присутніх на церемонії вшанування загиблих воїнів на грудях були пам'ятні значки із написом "Іловайськ 2014". За словами Мотрия, Їх мають право носити хлопці, які були учасниками тих подій.

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